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GündemKırşehir’de ekmeğe zam geldi: 200 gram ekmeğin yeni fiyatı belli oldu!
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Kırşehir’de ekmeğe zam geldi: 200 gram ekmeğin yeni fiyatı belli oldu!

13.10.2026 - 12:51Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Kırşehir’de ekmeğe zam geldi: 200 gram ekmeğin yeni fiyatı belli oldu!

Kırşehir’de fırıncı esnafının artan girdi maliyetleri nedeniyle talep ettiği fiyat güncellemesi karara bağlandı. Kentte daha önce 12 TL’den satılan 200 gram somun ekmeğin fiyatı, alınan kararla birlikte 15 TL’ye yükseltildi.

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Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, tarafından yapılan basın açıklamasında ekmek fiyat tarifesinin ilgili meslek odasının müracaatı üzerine, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri istikametinde Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, kentte bugüne kadar uygulanan 12 TL’lik ekmek fiyatının ülkenin en düşük fiyatları arasında yer aldığı, güncelleme sonrasında da Kırşehir’in ekmek fiyatlarının en uygun olduğu ilk 25 il arasında bulunduğu belirtildi.

Un, maya, enerji, işçilik, kira ve diğer üretim giderlerindeki artışlar nedeniyle fiyat güncellemesinin zorunlu hale geldiği ifade edilen açıklamada; karar alınırken vatandaşların alım gücü ve aile bütçelerinin de gözetildiği kaydedildi.

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