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GündemMuğla'da 4 polis aracına çarparak kaçmaya çalışan şahıs yakalandı; 'Hatırlamıyorum'
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Muğla'da 4 polis aracına çarparak kaçmaya çalışan şahıs yakalandı; 'Hatırlamıyorum'

10.07.2025 - 17:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-

Muğla'da 4 polis aracına çarparak kaçmaya çalışan şahıs yakalandı; 'Hatırlamıyorum'

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken 4 polis otosuna çarpan, otomobilinin lastiklerine ateş açılarak durdurulan Güven Uğur'un (40), savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Uğur ifadesinde, "Polis araçlarına çarptığımı hatırlamıyorum" dedi.

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Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında merkez Menteşe ilçesinde meydana geldi. Kötekli Mahallesi'nde yaşayanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin araç içerisinde uçucu madde kullandığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü Güven Uğur, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Muğlada 4 polis aracına çarparak kaçmaya çalışan şahıs yakalandı; Hatırlamıyorum

Menteşe yönüne giden otomobil, takip sırasında 4 polis aracına çarparak hasara neden oldu. Hafif yaralanan Uğur'un araç trafiği ve yayalar için risk oluşturan kaçışı, polisin otomobilin lastiklerine ateş açmasıyla sona erdi. Gözaltına alınan ve yapılan ilk incelemede uçucu madde etkisinde olduğu tespit edilen Güven Uğur, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Muğlada 4 polis aracına çarparak kaçmaya çalışan şahıs yakalandı; Hatırlamıyorum

Uğur'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Uğur ifadesinde, polislerin 'dur' ihtarını duymadığını ileri sürerek, "Durmam yönünde bir ikazda ya da anonsta bulunmadılar. Bulundularsa da duymadım. Polis araçlarına çarptığımı hatırlamıyorum. İdrar testinde neden uyuşturucu çıktığını bilmiyorum. Olay günü sadece 2-2,5 tüp kadar uçucu madde kullandım" dedi.

Muğlada 4 polis aracına çarparak kaçmaya çalışan şahıs yakalandı; Hatırlamıyorum

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Muğla'da 4 polis aracına çarparak kaçmaya çalışan şahıs yakalandı; 'Hatırlamıyorum'