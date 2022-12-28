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Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

28.12.2022 - 10:24 |
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça'nın 211 kilometre açığında, saat 09.50'de, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın Yazıköy, Cumalı, Yaka ve Sındı mahallelerinden de hissedildi. 49.5 kilometre derinlikteki depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.(

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