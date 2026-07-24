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Muğla Yatağan'da orman yangını çıktı

24.07.2026 - 00:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Muğla Yatağan'da orman yangını çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

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Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılma riski bulunan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye personeli karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki mücadelesi sürüyor.

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Öte yandan Menteşe ilçesi Kafaca-Çiftlik mahalleleri arasında çıkan yangına da ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken, yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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