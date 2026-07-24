İki esnaf arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 13 yaralı

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Olay, Sivaslı ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tornacılık yapan M.A., oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ve kardeşi B.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda M.A. ile sanayi sitesinde bulunan esnaf ve vatandaşların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralanırken, E.A. ve B.B. ise darp sonucu yaralandı.

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Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden S.B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.