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Siverek–Diyarbakır kara yolunda otomobil şarampole devrildi

24.07.2026 - 01:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)

Siverek–Diyarbakır kara yolunda otomobil şarampole devrildi

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, gece geç saatlerde Siverek–Diyarbakır kara yolunun 26’ıncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak, sağlık personeline teslim edildi.

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Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Hamza Kesik (40), Safiye Kesik (55) ve Mizgin Kesik’in (25) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İhsan Kesik (31) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

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