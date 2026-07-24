Siyah bal hasadı başladı! Lezzetine doyum olmuyor

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Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, Kazdağı siyah balının uluslararası alanda elde ettiği başarılarla dikkat çektiğini belirterek, ürünün hem kalitesi hem de kazandığı ödüllerle önemli bir marka değeri oluşturduğunu söyledi. Kazdağları'nda bu nadir bal için hasat ve sağım çalışmaları hızla sürüyor.

Kazdağı siyah balının Amerika'da gerçekleştirilen prestijli bir yarışmada koyu ballar kategorisinde üst üste 5 yıldır dünya birinciliği elde ettiğini ifade eden Deveci, bu başarıda önemli pay sahibi olan arıcı ve akademisyen Dr. Gökhan Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Bayramiç bölgesinde arıcılık faaliyetlerini sürdüren Dr. Gökhan Aydoğdu ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Deveci, geçtiğimiz yıl düzenlenen bal hasadı etkinliklerine de katıldıklarını dile getirdi.

Kazdağı siyah balının uluslararası düzeyde önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Deveci, "Dünyada ve Türkiye'de önemli dereceler elde eden, yüksek kaliteye sahip bu balı bölgemizde üretiyoruz. Kooperatif ortaklarımız ve arıcılarımız tarafından üretilen bu değerli ürünün tüketiciler tarafından tercih edilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Analiz sonuçları, kalite özellikleri ve uluslararası başarılarıyla öne çıkan Kazdağı siyah balının bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri olduğunu kaydeden Deveci, tüketicilerin bu üründen faydalanmalarını önerdi.