Sarı altın hasadı başladı! Yüzde 40'lık artışla rekolte umut veriyor

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Anadolu'nun en verimli tahıl üretilen bölgelerinden biri olan Ankara'da buğday ve arpa hasadı başladı. TİGEM bünyesindeki Ankara Polatlı Tarım İşletmesi'nde bu yıl üretimde yaklaşık yüzde 40'lık bir artış bekleniyor. Haziran ayı sonunda başlayan hasat süreci, arazide, sahada, silolarda, harmanda çalışanlar dahil ortalama 70 işçinin desteğiyle 24 biçerdöver ve 6 tırla yürütülüyor. Biçerdöverlerle sıralı biçimde yapılan hasatta ürünler doğrudan tırlara yüklenerek depolara taşınıyor. 211 bin dekarlık araziye sahip olan işletme, hayvancılık faaliyetleri dahil sertifikalı tohum üretimiyle de ön plana çıkıyor. Polatlı TİGEM İşletmesi Bitki Üretimi Müdür Yardımcısı Şenol Aksu, işletmedeki hasat sezonuna dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.



"57 bin dekarında buğday, 14 bin dekarında arpa tarımı yapıyoruz"

Şenol Aksu, 2025-2026 üretim sezonuna değinerek, "Polatlı Tarım İşletmesi olarak 211 bin dekar arazi varlığımız var. Bunun 57 bin dekarında buğday, 14 bin dekarında da arpa tarımı yapıyoruz. 15 bin dekar alanda Bezostaya, 15 bin dekar alanda Tosunbey, 5 bin dekar Selamibey, 200 dekar Karakalpak ve 3 bin dekarda Reis buğday tarımı yapmaktayız. Bunun dışında 14 bin dekarda arpa alanımız var, Arpa Tarm-92. Bir de 15 bin dekar civarında da Kızıltan-91 makarnalık buğdayımız var. Verimlerimizi rekolte olarak iyi bekliyoruz. İnşallah verimli bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.



"25 bin ton civarında rekolte bekliyoruz"

Geçen yıl yaşanan olumsuz iklim şartlarına kıyasla bu sezonun üreticiyi sevindirdiğini söyleyen Aksu, "Geçen yıla göre düşünecek olursak yüzde 30-40 civarında bir artışımızın olacağını düşünüyoruz. 25 bin ton civarında rekolte almayı düşünüyoruz. İnşallah öyle olur" diye konuştu.





"Yağışların bol olması nedeniyle verimli bir sezon geçiriyoruz"

Bu yıl iklim şartlarının hububat üretimine uygun geçtiğini dile getiren Aksu, "Zamanında yağışlar aldık. Yeri geldi tarımsal faaliyetlerimizi, nadaslarımızı bile geciktirmek zorunda kaldık. Fakat buğday, hububat olarak ve yem bitkileri olarak yağışların bol olması nedeniyle verimli bir sezon geçiriyoruz" şeklinde konuştu.



Aksu, hububat ekiminin güz aylarında, ekim ayında başladığını, İç Anadolu Bölgesi'nde ise hasat döneminin temmuz ayının ilk haftalarında başladığını söyledi.



Yerli ve milli çeşitler geleceğe umut

TİGEM'de geliştirilen yerli ve milli çeşitlerin ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirten Aksu, "Reis çeşidi bunlardan biri. Onun dışında Karakalpak, Selamibey gibi yıllar sonra çiftçiler tarafından üretim yapılacak olan verimli çeşitlerimiz de bulunmaktadır" dedi.



"TİGEM olarak sertifikasyon kuruluşumuz var"

Ürettikleri ürünlerin sertifikalı tohum haline getirilerek çiftçilere ulaştırıldığını söyleyen Aksu, "Biz hasadı yaptıktan sonra tohum hazırlama ünitelerimiz var. Burada buğdaylarımızı eliyoruz. Tohumluk vasfına geliyorlar. TİGEM olarak sertifikasyon kuruluşumuz da var. Orada sertifikasyon işlemleri yapılıyor. Daha sonra da ülkemizdeki bütün illerde bayilerimiz aracılığıyla da çiftçiye ulaştırıyoruz" açıklamasında bulundu.



Özverili ekip çalışması

Üretimde elde edilen başarının ekip çalışmasına dayandığını dile getiren Aksu, ziraat mühendisleri başta olmak üzere tüm teknik ekibin sezon boyunca özveriyle görev yaptığını, yüksek verimde bu emeğin büyük payı bulunduğunu söyledi.



"Her zaman kapımız çiftçilerimize açık"

Şenol Aksu, üreticilere çağrıda bulunarak, "Her zaman kapımız çiftçilerimize açık. Bize gelip çayımızı içebilirler, diyalog halinde olabilirler, çeşitliğimizi öğrenebilirler, bizden ekim zamanı veya hasat zamanı yardım alabilirler. Görevimiz yardımcı olmak. Bu konuda her türlü desteği veririz" dedi.



Hedef üretimi her yıl artırmak

Yeni sezona ilişkin hedefleri paylaşan Aksu, iklim şartlarının elverişli olması halinde üretimi her yıl artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Biz her yıl üstüne koyarak gitmeye çalışıyoruz. Ne kadar çok mahsul, o kadar üretim, o kadar katkı demek. Elimizden gelenin daha da fazlasını vermek için uğraşmaktayız" ifadelerini kullandı.

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Aksu, TİGEM'de hububat üretiminin yanı sıra korunga ve fiğ tohumculuğunun da yapıldığını belirterek, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleri için yem bitkileri üretiminin sürdüğünü dile getirdi.