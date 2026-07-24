Cip 15 metrelik uçurumdan uçtu 2 sevgili hayatını kaybetti

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Kaza, Çaygökpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alana ava gittikleri öğrenilen Enes Yaman (25) idaresindeki 14 EB 755 plakalı cip, kontrolden çıkarak 15 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yaman (20) ile sevgilisi Ceyda Öztürk'ün (20) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aracı kullanan ve Emre Yaman'ın ağabeyi olduğu öğrenilen sürücü Enes Yaman ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı sürücü Enes Yaman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Hayatını kaybeden Emre Yaman ve Ceyda Öztürk'ün cansız bedenleri ise olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.