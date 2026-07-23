GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGörele'de yayla yolundaki 70 yıllık kahvehane zamana direniyor
HaberlerGündem Haberleri Görele'de yayla yolundaki 70 yıllık kahvehane zamana direniyor

Görele'de yayla yolundaki 70 yıllık kahvehane zamana direniyor

23.07.2026 - 23:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GİRESUN (İHA)

ABONE OL

Giresun'un Görele ilçesinde, bir zamanlar yaylacıların göç yolu üzerinde önemli bir konaklama noktası olan yaklaşık 70 yıllık taş kahvehane, Karadeniz'in kırsal yaşam kültürünü günümüze taşımaya devam ediyor. Tahta kapıları, ahşap pencereleri ve taş duvarlarıyla geçmişe ışık tutan kahvehane, 93 yaşındaki Osman Koyun'un ömrünü adadığı bir kültür mirası olarak ayakta duruyor.

Haberin Devamı

Görele ilçesine bağlı Karlıbey köyünün Hapan mevkiinde bulunan kahvehane, 1958 yılında Osman Koyun ile babası tarafından çevredeki dağ ve derelerden sırtlarında taşınan taşlar kullanılarak inşa edildi. Yıllarca yaylalara çıkan göçerlerin uğrak noktası olan kahvehane, hem dinlenme hem de konaklama yeri olarak hizmet verdi.

Geçmişte yaylacıların koyun, keçi, sığır ve yük hayvanlarıyla birlikte burada mola verdiğini anlatan Osman Koyun, gençlik yıllarında büyük emeklerle inşa ettikleri yapıyı bugün de yaşatmaya çalıştığını söyledi.

İLGİLİ HABER

Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı

Hala yolu düşenler için kapılarını açık tutuyor

Kahvehanede yalnızca odun ateşinde demlenen çay ikram ettiğini belirten Koyun, "Burayı 1958 yılında yaptım. Taşları dağlardan, derelerden sırtımızda taşıdık. Gençliğimiz hep emekle geçti. O yıllarda yaylaya giden herkes bu yoldan geçerdi. İnsanlar burada dinlenir, konaklar, sonra yollarına devam ederdi" dedi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

İLGİLİ HABER

Üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti
Üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti

Kahvehanenin en önemli özelliğinin odun ateşinde, bakır kazan ve bakır demlikte hazırlanan çay olduğunu ifade eden Koyun, "Bu çayın tadını içen bilir. Odun ateşinde demlenen çayın lezzeti bambaşka oluyor. Hala buraya sadece çay içip sohbet etmek için gelenler oluyor. Ben de hiç kimse gelmese de yine çayımı demleyip kapılarımı 70 yıldır açık tutuyorum" diye konuştu.

İLGİLİ HABER

Köpekler buluyor, onlar satıyor! Yurt dışında 6000 euroya alıyorlar
Köpekler buluyor, onlar satıyor! Yurt dışında 6000 euroya alıyorlar

Köy nüfusunun büyük bölümünün büyükşehirlere göç ettiğini dile getiren Koyun, bugün eskisi kadar ziyaretçi gelmediğini belirterek, "Millet hep İstanbul'a gitti. Ben artık 93 yaşındayım. Gidecek bir yerim de yok. Gelen olursa sohbet ediyoruz, olmazsa burada oturuyorum. Ölene kadar da bu kahvehaneyi açık tutacağım" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Yaylacılık kültürünün önemli izlerinden biri olan taş kahvehane, hem mimarisi hem de yaşattığı geleneklerle Karadeniz'in kırsal yaşam hafızasını gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Güncel Haberler

Eskişehir'de iki kadın grubu arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
#Gündem

Eskişehir'de iki kadın grubu arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Görele'de yayla yolundaki 70 yıllık kahvehane zamana direniyor
#Gündem

Görele'de yayla yolundaki 70 yıllık kahvehane zamana direniyor

Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı
#Gündem

Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı