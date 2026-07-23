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Köpekler buluyor, onlar satıyor! Yurt dışında 6000 euroya alıyorlar

23.07.2026 - 22:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Köpekler buluyor, onlar satıyor! Yurt dışında 6000 euroya alıyorlar

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen uygulamalı eğitimde üretici adayları, eğitimli trüf arama köpekleri eşliğinde trüf mantarının doğal ortamda nasıl bulunacağını ve doğru yöntemlerle nasıl toplanacağını öğrendi.

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Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen Trüf Mantarı Toplama ve Bilgilendirme Eğitiminde, üretici adayları eğitimli köpekler eşliğinde trüf mantarının izini sürdü.

Trüf mantarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi, doğal yayılış alanlarının korunması ve yeni üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi.

Köpekler buluyor, onlar satıyor Yurt dışında 6000 euroya alıyorlar

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Programın teorik bölümünde katılımcılara trüf mantarının ekolojik özellikleri, ekonomik değeri, yetişme şartları, doğru toplama yöntemleri ve doğaya zarar vermeden üretimin nasıl sürdürülebileceği konusunda bilgi verildi.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise katılımcılar ormanlık alanda eğitimli trüf arama köpekleriyle araziye çıktı. Köpeklerin yönlendirmesiyle trüf mantarlarının doğal ortamda nasıl tespit edildiği uygulamalı olarak gösterilirken, mantarın uygun tekniklerle topraktan çıkarılması ve bulunduğu alanın korunmasına yönelik yöntemler de anlatıldı.

Bozuk meşelikler ile sarıçam ve karaçam meşcerelerinde gerçekleştirilen arazi çalışmasında üretici adayları, trüf mantarının doğadaki yaşam alanlarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Köpekler buluyor, onlar satıyor Yurt dışında 6000 euroya alıyorlar

Eğitime Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Metin İnan, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Aşkın Kıraç ile Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman işletme şefleri ve teknik personel katıldı.

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Öte yandan, trüf mantarı türüne, tazeliğine ve menşeine göre kilogramı 250 Euro ile 6 bin Euro (3.000 veya 6.000 dolar) arasında değişiyor. Türkiye pazarında taze siyah trüfün 20-40 gramlık paketleri 280 TL ile 500 TL arasında satılırken, nadir bulunan beyaz trüfün kilosu yurt dışında 5 bin dolara kadar çıkabiliyor.

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