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Üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti

23.07.2026 - 22:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.

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Olay, Seydiler ilçesi Ayvatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide hayvan otlatan Ali Er, yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

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Er’in yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Er'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Er’in cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti