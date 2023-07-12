Muğla Milas'ta orman yangını çıktı! Belediye başkanı son durumu açıkladı

Milas Boğaziçi Mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde tüm hava araçları kalkış yaptı.

Hava ekiplerinin yanında yer ekipleri de Yangın bölgesine yönlendirildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yaptığı açıklamada, "Yangına yoğun şekilde müdahale ediliyor. Rüzgar yok şu anda, yetkililer kısa sürede kontrol altına alınabileceğini belirtti. Şu an koordinasyon valilikte. En yoğun müdahalenin yapıldığı yangınlardan bir tanesi. Siteler bölgesinde olduğu için tedirgin olan vatandaşlarımız varsa olmasın." dedi.





SİTE BÖLGELERİNE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANDI

Tokat , "Yangına müdahale yoğun bir şekilde sürüyor. Türk Hava Kurumunun uçağı şu an önümden geçiyor. Sayısız arazöz, helikopterler, TOMA’lar müdahale ediyor. Kısa süre içinde umarım kontrol altına alınır. Boğaziçi, Kuyucak büyük sitelerin olduğu bölge. Sitelerin etrafında gerekli tedbirler alındı. Burada bazı siteler boşaltılmış durumda, araç girişine çok fazla izin verilmiyor. Önümdeki siyah duman beyaza dönmüş durumda. Halep çamları maalesef yoğun bir şekilde yandı." dedi.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta saat 15.00 sıralarında çıkan ve ormana sıçrayan yangını, söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 helikopter, 11 uçak ile havadan, 75 arazöz, 12 iş makinesi ve 615 personelle karadan müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de destek veriyor. Boğaziçi bölgesinde başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle Bodrum Güvercinlik istikametine ilerlediği bildirilirken, alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

ADANA'DA ORMAN YANGINI

Adana'nın Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Kılbaş ve Kepeztepe mahalleleri arasındaki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 2 uçak ile çok sayıda arazöz, su tankı ve personel sevk edildi. 2 noktadan çıktığı belirtilen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.