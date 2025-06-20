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GündemMuğla Datça'da çileden çıkaran görüntü! Hayvanseverler belediyeye tepki gösterdi
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Muğla Datça'da çileden çıkaran görüntü! Hayvanseverler belediyeye tepki gösterdi

20.06.2025 - 16:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muğla Datça'da çileden çıkaran görüntü! Hayvanseverler belediyeye tepki gösterdi

Muğla'nın Datça ilçesinde başıboş eşeklerin iğne ile uyutularak toplanıp uygun olmayan şartlarda taşındığını iddia eden hayvanseverler belediyeye tepki gösterdi.

Muğla’nın Datça ilçesinde belediye ekipleri tarafından başıboş eşeklere yönelik gerçekleştirilen toplama çalışması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Hayvanseverler tarafından kayda alınan ve fotoğrafa yansıyan uygulamada, eşeklerin iğne ile uyuşturularak açık kasa bir kamyonetin arkasında yere yatırıldığı, bacakları ve boyunları bağlanarak taşındığı görüldü. Uygun olmayan şartlarda yapılan taşıma sırasında, eşeklerden birinin hamile olduğu da iddia edildi. Görüntülerde eşeklerin hareketsiz biçimde üst üste yığıldığı görülürken, görüntüler tepki çekti.

Konuyla ilgili Datça Belediyesi'nden yapılan açıklamada, toplanan eşeklerin şu anda belediyenin gözetiminde sağlıklı bir şekilde koruma altında olduğu ve sahiplendirmeye açık hale getirildiği duyuruldu.

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    Muğla Datça'da çileden çıkaran görüntü! Hayvanseverler belediyeye tepki gösterdi