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MSB: Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

11.04.2024 - 17:29 |
MSB: Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 9 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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