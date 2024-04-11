MSB: Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
11.04.2024 - 17:29 |
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."