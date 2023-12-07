MSB: Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 119’a ulaşmıştır

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz mücadele edildiğini belirterek, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32’ye ulaşmıştır. Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de bulunan terör hedeflerine yönelik 1 Aralık’ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef başarıyla imha edilmiştir” diye konuştu.

Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığını belirten Tuğamiral Aktürk, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesinin devam ettiğini söyledi.

Haberin Devamı

“Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 119’a ulaşmıştır”



Tuğamiral Aktürk, “Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK’lı terörist Habur’daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 119’a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır" dedi.

Suriye’de harekât alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin de devam ettiğini belirten Aktürk, “Yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 467 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek, 27’si son bir haftada olmak üzere bin 435 terörist etkisiz hale getirilmiştir” şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk ayrıca son bir haftada sınırlardan yaşa dışı yollarla geçmeye çalışan 212 şahsın yakalandığını bildirdi. Yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ ve 1’inin PKK üyesi olduğunun belirlendiğini, 2 bin 367 şahsın sınırı geçemeden engellendiğini aktaran Aktürk, “Yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 889’a yükselmiştir. Bu şahıslardan 407’si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 583 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 196 bin 524 olmuştur” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

MSB’den stok görsellere karşı uyarı



Sınırlara ilişkin konuşan Aktürk, “Hudutlarımızla ilgili daha önce de karşılaştığımız gibi yine farklı ülke ve zamanlarda çekilmiş insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren stok görsellerle asılsız iddialar ortaya atılmaktadır” diye konuştu.

Bakan Güler Yunanistan’da



Aktürk ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Türkiye ile Yunanistan arasında 5'incisi düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat ettiğini aktardı.

Savunma sanayii ürünleri hakkındaki bilgilerin kontrolsüz şekilde paylaşılmaması vurgusu



Savunma sanayiinde üretilen ürünlerin ve bilgilerinin kamuoyuyla kontrolsüz bir şekilde paylaşılmaması gerektiğine de vurgu yapan Aktürk, “Kardeş, dost ve müttefiklerimiz için de önem taşıyan; bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlayan savunma sanayii ürünlerimiz konusunda üretici, kullanıcı, basın, tüm taraflar, her yönüyle büyük hassasiyet göstermeli, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek durumlardan kaçınılmalıdır. Özellikle bu konuda yapılan haberlerde sizlerden gerekli hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı