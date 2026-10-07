Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMotorine rekor indirim! 6 Ekim güncel motorin fiyatları kaç TL oldu?
HaberlerGündem Haberleri Motorine rekor indirim! 6 Ekim güncel motorin fiyatları kaç TL oldu?

Motorine rekor indirim! 6 Ekim güncel motorin fiyatları kaç TL oldu?

07.10.2026 - 16:54Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: İHA

Motorine rekor indirim! 6 Ekim güncel motorin fiyatları kaç TL oldu?

Akaryakıt piyasasındaki son dakika gelişmeleri sürücüler tarafından yakından takip edilirken, motorin fiyatlarına büyük bir indirim yapıldı. 6 Ekim saat 00.01 itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4 lira 95 kuruş indirim pompa fiyatlarına yansıdı. motorin indirimi ne kadar oldu, güncel mazot fiyatları kaç TL, İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Gerçekleşen rekor indirimin ardından akaryakıt tabelaları değişti. Yapılan 4,95 TL'lik indirim sonrasında üç büyük şehirde ortalama motorin litre fiyatları şu seviyelere geriledi:

  • İstanbul Motorin Fiyatı: Yaklaşık 90,00 - 90,20 TL

  • Ankara Motorin Fiyatı: Yaklaşık 91,30 TL

  • İzmir Motorin Fiyatı: Yaklaşık 91,50 TL

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmazken, iki yakıt türü arasındaki fiyat makası bu indirimle birlikte daralmış oldu. Akaryakıt fiyatları illere, ilçelere ve bayilere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Isparta’da bahçeler doldu taştı! 1 milyon tonluk hasat bekleniyor
#Gündem

Isparta’da bahçeler doldu taştı! 1 milyon tonluk hasat bekleniyor

Motorine rekor indirim! 6 Ekim güncel motorin fiyatları kaç TL oldu?
#Gündem

Motorine rekor indirim! 6 Ekim güncel motorin fiyatları kaç TL oldu?

Aydın'da dehşet! Tartıştığı kadına kurşun yağdırdı
#Gündem

Aydın'da dehşet! Tartıştığı kadına kurşun yağdırdı