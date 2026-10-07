Motorine rekor indirim! 6 Ekim güncel motorin fiyatları kaç TL oldu?

Gerçekleşen rekor indirimin ardından akaryakıt tabelaları değişti. Yapılan 4,95 TL'lik indirim sonrasında üç büyük şehirde ortalama motorin litre fiyatları şu seviyelere geriledi:

İstanbul Motorin Fiyatı: Yaklaşık 90,00 - 90,20 TL

Ankara Motorin Fiyatı: Yaklaşık 91,30 TL

İzmir Motorin Fiyatı: Yaklaşık 91,50 TL

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmazken, iki yakıt türü arasındaki fiyat makası bu indirimle birlikte daralmış oldu. Akaryakıt fiyatları illere, ilçelere ve bayilere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.