Aydın'da dehşet! Tartıştığı kadına kurşun yağdırdı

1

Olay, saat 09.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Salih S. ile birlikte yaşadığı Emel B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.