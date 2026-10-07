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Aydın'da dehşet! Tartıştığı kadına kurşun yağdırdı

07.10.2026 - 16:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)

Aydın’da bir evde çıkan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Salih S., birlikte yaşadığı Emel B.’ye tüfekle ateş ederek ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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1Aydın'da dehşet! Tartıştığı kadına kurşun yağdırdı

Olay, saat 09.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Salih S. ile birlikte yaşadığı Emel B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

2Aydın'da dehşet! Tartıştığı kadına kurşun yağdırdı

Salih S., Emel B.'ye tüfekle ateş açıp, kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Emel B., kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3Aydın'da dehşet! Tartıştığı kadına kurşun yağdırdı

Ağır yaralanan Emel B., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Emel B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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