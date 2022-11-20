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MSB: Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a yapılan hava harekatından ilk görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

20.11.2022 - 02:48 |
MSB: Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a yapılan hava harekatından ilk görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB harekattan ilk görüntüleri, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" paylaşımıyla duyurdu.

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