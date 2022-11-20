MSB: Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a yapılan hava harekatından ilk görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
20.11.2022 - 02:48 |
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a yapılan hava harekatından ilk görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB harekattan ilk görüntüleri, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" paylaşımıyla duyurdu.
Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/9jiFRn0hej— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022