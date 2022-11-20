Sınır ötesi harekat başladı! MSB: Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Suriye ve Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatı hakkında Twitter'dan paylaşım yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından savaş uçağı görseli ile yapılan paylaşımda, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahları Kuvvetleri'nin Suriye'de; "Tel Rıfat, Minnig Havalimanı, Maranez, Derbesiye, Malikiye, Ayn el Arap, Karaçok , Ayn Dagne, Ayn İsa" bölgelerine, Irak'ta ise; "Sincar, Süleymaniye, Asos, Kandil , Erbil-Kandil arası" bölgelerine hava harekatı düzenlediği bilgisi verildi.

Hesap zamanı!



Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/pnEbFDkOF7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

"SÜLEYMANİYE, KANDİL VE SİNCAR VURULUYOR"

CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş, harekatın detaylarını canlı yayında anlattı. Türkeş, "Geniş kapsamlı bir hava harekatının gerçekleştirildiği yönünde ilk bilgiler geliyor" diyerek şunları söyledi: Hangi unsurların katıldığıyla ilgili net bilgiler ortaya çıkacaktır. Türkiye'de 2 terör saldırısı olmuştu. Gözler Suriye'ye çevrilmişti. Son günlerde MSB dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybeden 6 vatandaşın fotoğrafını paylaşmıştı. İlk bilgilere göre Süleymaniye, Kandil, Sincar'ın vurulduğu bildirildi. Bugüne kadar 4 Operasyon gerçekleştirilmişti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı. Derinlikler iki ülkede de ayrı olacaktır. Suriye'nin Kuzeyinde operasyon bölgelerine yakın bölgelerin vurulduğu bilgisi geliyor.

Türk Silahları Kuvvetleri'nin Suriye'de; "Tel Rıfat, Maranez, Derbesiye, Malikiye, Ayn el Arap, Karaçok , Ayn Dagne," bölgelerine, Irak'ta ise; "Sincar, Süleymaniye, Kandil" bölgelerine hava harekatı düzenlediği bilgisi verildi.

COŞKUN BAŞBUĞ: SÜRPRİZ DEĞİL

Harekat Türkiye için sürpriz değil. ABD Erbil konsolosluğu üzerinden bilgiyi paylaştı. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu kritik ziyaret vardı. G-20. Operasyonun yapılacağız biz Amerika'ya bildirdik. Muhtemelen dedim bir hava harekatı gerçekleşecek. Tahmin ettiğimiz gibi bu süreçte İstiklal Caddesi'ndeki yaşadığımız hain saldırının etkisi çok büyük. İlk ifadelerde de dikkat edersen işin ucu Suriye'nin kuzeyine dayandı. Ayn El Arab, Arfin, Münbiç çok konuşulan bölgelerdi. Burada çok kirli yapılanmalar var. Terör hadisesi giderek kümeleniyor, tedbir almak lazım diyoruz. Samimiyet aradığımız ülkeler terörü destekleyen, siyasi süreç izliyorlar. Minnak çok önemli burada. Türkiye asla seyirci değil. Ortaya çıkan bir harekat var. Terör örgütüne çok büyük darbe. Burada bir harekat olursa Suriye Milli Ordusu'nun önemli bir rol oynayacağını söylemiştik ki baktığımızda süreç böyle işliyor. Bizim burada amacımız terör örgütleriyle mücadele. Biz burada harekatı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Gerekli ülkeleri de uyarıyoruz. Sayın Çavuşoğlu'nun şu cümlesini hiç unutmam, ABD ile karşı karşıya gelme ihtimaliniz var mı sorusuna " Biz burada terörle mücadele ediyoruz. Burada mücadele ederken biz terörün yanında kim var diye bakmayız." demişti. Bu sözün şu an tesir ettiğini görüyoruz.

HAVA HAREKATININ İLK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/9jiFRn0hej — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

YAVUZASLAN: ARTIK GECE RAHAT UYUYAMIYORLAR

Gazeteci Güngör Yavuzaslan ise "İstiklal'deki saldırıya misilleme olarak görülecek bir operasyon" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Operasyona Suriye Milli Ordusu da destek veriyor. Terör örgütünün kamp olarak kullandığı noktalar hedef alınıyor. Bu operasyonu terör örgütü kaynakları da açıklamış durumda. Sahada yangın var. Bu yangın sadece terör kamplarının ortadan kaldırılması değil, destekçilerini de etkiliyor. Bize gelen ilk bilgiye göre, örgütte yüksek düzeyde kayıp var. Şu anda F16'larımızın vurduğu noktalara yakın yerlerde ABD askerlerinin de olduğunu biliyoruz. 'Türkiye harekat yapamaz' diye bir söz oluşmuştu. Artık gece rahat uyuyamıyorlar.

"NE GEREKİYORSA ONU YAPMAKTA KARARLI OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYANIN BİLMESİ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde düzenlediği basın toplantısında İstanbul'daki terör saldırısının ardından sınır ötesi bir operasyonun gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soruya şöyle cevap vermişti:

Şu anda sorgulamalar, soruşturmalar devam ediyor. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor, bunların araştırılması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım.

'TERÖRİSTLER BUNUN HESABINI MİSLİYLE ÖDEYECEK'

Milli Savunma Bakanlığı, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek! Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.