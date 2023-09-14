GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri MSB: Ermenistan’ın siper kazdığı ve tahkimat yaptığı gözlemleniyor
ABONE OL

MSB: Ermenistan’ın siper kazdığı ve tahkimat yaptığı gözlemleniyor

Milli Savunma Bakanlığı, “Kafkasya bölgesinin barış içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine inanıyor, Ermenistan’ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” açıklamasında bulundu.

14.09.2023 - 12:20 | | ANKARA (İHA)
MSB: Ermenistan’ın siper kazdığı ve tahkimat yaptığı gözlemleniyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, “Kahraman ordumuz, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini her geçen gün artan bir şiddet ve tempoda terörü kaynağında yok etme anlayışıyla, proaktif bir yaklaşımla kesintisiz bir şekilde ve sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

AFAD İstanbul'da 15 ilçe için alarm verdi! Zemin sıvılaşması tehlikesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAFAD İstanbul'da 15 ilçe için alarm verdi! Zemin sıvılaşması tehlikesiHaberi Görüntüle

“44’ü son bir haftada olmak üzere bin 229 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Tuğamiral Zeki Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:
“Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 44’ü son bir haftada olmak üzere bin 229 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 572’ye ulaşmıştır. Kahraman Mehmetçiğin büyük bir fedakarlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü bu başarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir.”

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg 90 gündür kayıp! Metafizikle uğraşan 5 kişi Gönen’de nokta verdi...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÜnlü ekonomist Korhan Berzeg 90 gündür kayıp! Metafizikle uğraşan 5 kişi Gönen’de nokta verdi...Haberi Görüntüle

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası hukuka uygun faaliyetlerde bulunduğuna dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta; sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte, hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergilemektedir” açıklamasında bulundu.

SMS'lerde 'pusu' tehlikesi! Bedava para ve büyük kazanma vaadiyle dolandırıcılık...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSMS'lerde 'pusu' tehlikesi! Bedava para ve büyük kazanma vaadiyle dolandırıcılık...Haberi Görüntüle

Milli Savunma Bakanlığı’nın terör örgütü FETÖ ile mücadelesinin de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek FETÖ ile mücadele edileceği vurgusunu yaptı.

Meteoroloji yağış raporunu açıkladı! Tehlike çanları çalıyor: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMeteoroloji yağış raporunu açıkladı! Tehlike çanları çalıyor: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandıHaberi Görüntüle

“Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 467 şahıs yakalanmıştır”

Tuğamiral Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 467 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24’ü FETÖ mensubu olmak üzere 36’sı terör örgütü üyesidir. 2 bin 828 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak! İstanbul'da deprem şurası: Kentsel dönüşüme tavizsiz destek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak! İstanbul'da deprem şurası: Kentsel dönüşüme tavizsiz destekHaberi Görüntüle

Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 890’a yükselmiş, yakalanan şahıslardan 340’ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 487 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 153 bin 412 olmuştur. Ayrıca yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 869 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.”

Cep telefonu sipariş etti, geleni görünce hayatını şokunu yaşadı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCep telefonu sipariş etti, geleni görünce hayatını şokunu yaşadıHaberi Görüntüle

Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını hatırlatan Tuğamiral Aktürk, “Teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim, terör örgütü tarafından harekat bölgelerimize bu yılın başından itibaren 298 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, verilen karşılık ile 39’u son bir haftada olmak üzere 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir” diye konuştu.

İstanbul’da “pes” dedirten uyuşturucu ticareti kamerada: Kağıda sarıp uyuşturucu sattı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİstanbul’da “pes” dedirten uyuşturucu ticareti kamerada: Kağıda sarıp uyuşturucu sattıHaberi Görüntüle

“Ermenistan’ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyoruz”

Kafkasya’da barışa emin adımlarla yürüyeceğine inandıklarını belirten Tuğamiral Aktürk, “Ermenistan’ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. ‘İki devlet, tek millet’ anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Paralar hesaplara yatırıldı! Bakan Göktaş detayları açıkladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRParalar hesaplara yatırıldı! Bakan Göktaş detayları açıkladı Haberi Görüntüle

TCG Batıray denizaltısının havuzlanacağını bildiren Tuğamiral Aktürk, “Denizaltılarımızın havuzlanması için ihtiyaca yönelik özel olarak tasarlanan ve Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen kendi boyutunda dünyada tek olan denizaltı havuzunda ilk olarak yarın (15 Eylül) TCG Batıray denizaltımız havuzlanacaktır. Denizlerdeki hakimiyetimiz için önemli olan bu faaliyet, Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleşecektir” şeklinde konuştu.

Borsa İstanbul'da gözler bu hisselere çevrildi! Dikkat çeken OVP açıklaması geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBorsa İstanbul'da gözler bu hisselere çevrildi! Dikkat çeken OVP açıklaması geldiHaberi Görüntüle

Libya’ya gönderilen yardımlara ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, “Kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş Libya’ya yardım elini uzatan ilk ülke olarak Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD’ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin nakli gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

MHP'li Yönter'den CNN TÜRK'te önemli açıklamalar: Askere düşmanlık düşmana askerlik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMHP'li Yönter'den CNN TÜRK'te önemli açıklamalar: Askere düşmanlık düşmana askerlikHaberi Görüntüle

 

GÜNCEL HABERLER

'Lucifer' hakim karşısına çıktı! İstenen hapis cezası belli oldu

'Lucifer' hakim karşısına çıktı! İstenen hapis cezası belli oldu

AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımızın kararlı çizgisi, Kılıçdaroğlu'nun anlamayacağı boyuttadır

AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımızın kararlı çizgisi, Kılıçdaroğlu'nun anlamayacağı boyuttadır

ABD polisi çarparak öldürdüğü kadınla alay etti: Zaten 26 yaşındaydı, sınırlı bir değeri vardı

ABD polisi çarparak öldürdüğü kadınla alay etti: Zaten 26 yaşındaydı, sınırlı bir değeri vardı