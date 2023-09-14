Ünlü ekonomist Korhan Berzeg 90 gündür kayıp! Metafizikle uğraşan 5 kişi Gönen’de nokta verdi...

Çalıştığı Dünya Bankası'ndan emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi.

17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg bir daha geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, AFAD, Jandarma Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra İz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda; 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 3 kez aranmasına rağmen Berzeg ile köpeği bulunamadı.

Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in Gönen ve İstanbul'daki evlerinde bilgisayarları incelenirken, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesi alındı. Olay günü ve öncesinde Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü sorguladı ancak hiçbir ize ulaşamadı.

TİNA'NIN GELİŞİ İLE ARAMALAR ARTIRILDI

Korhan Berzeg'in Doberman cinsi köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki yazlığa geldi. Evde kimseyi bulamayan köpek 500 metre ileride, komşularının evinin olduğu bölgeye gitti. Tina'yı görenlerin ihbarıyla, Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman, olay yerine gelip, jandarmaya bilgi verdi. Yapılan çip kontrolünde de köpeğin 'Tina' olduğu tespit edilince Berzeg'in haber verilen eşi Angela Berzeg, Armutlu'ya gelip, köpeği evlerine götürdü.

Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. İlk olarak, köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. Bunun üzerine arama çalışmalarına, Tina da dahil edildi.

74 gün boyunca barındığı yere gitmesi için GPS takılıp aç bırakılan, bulunduğu yere götürülerek doğaya salınan Tina her defasında, Korhan Berzeg'e değil, yazlık eve döndü. Güvenlik görevlileri, Tina'nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başladı.

Arama çalışmalarında katkısı olmayacağı düşünülen Tina, İstanbul'a dönen Angela Berzeg'e teslim edildi. Angela Berzeg, Eşi Korhan Berzeg'in bulunmasında yardımcı olacak kişiye 1 milyon lira ödül vadetti.

TİNA, PATİKA YOLDAN GETİRİLİP BIRAKILMIŞ OLABİLİR

Tina'nın bulunmasından sonra 40 kişiye kadar düşen arama çalışmaları 120 kişi ile yediden başlatıldı. Ekipler, daha önce 3 kez aranan 250 kilometrekarelik alanı bu kez bölgelere ayırıp 6 kez en ince detayına kadar baktı. Armutlu Mahallesi ve çevrede bulunan mağaralar, metruk binalar, kullanılmayan evler, ahırlar ile şüpheli evleri, savcılıktan alınan izin ile geniş kapsamlı arayan ekipler hiçbir sonuca ulaşamadı.

KÖYÜN SU DEPOSUNDA DA ARANDI

Çok sayıda sivil ekiplerinde görev aldığı arama çalışmalarında, Berzeg'in düşme veya atılma ihtimaline karşın Armutlu Mahallesi'nin içme suyunu karşılayan 2 depo ile sulamala kullanılan bir depo tamamen boşaltıldı. Depoya giren JAK ekipleri buralarda yaptıkları aramalarda Berzeg'e ait hiçbir ize rastlayamadı.

Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın bulunduğu gün, öncesi ve sonrasında, Armutlu Mahallesi'ne gelen araçlar, var olan güvenlik kameraları izlenerek belirlendi. Plakaları belirlenen 30 araçta arama yapan ekipler sorguladıkları sürücülerden sonuç alamadı. Yetkililer, Tina'nın ana yoldan değil patika bir yoldan getirilip evinin yakınına bırakılma ihtimalini araştırıyor.

METAFİZİKLE UĞRAŞAN KİŞİLERİN SÖYLEDİKLERİ YERLER DE ARANDI

Arama çalışmaları devam ederken Korhan Berzeg ile yapılan tüm ihbarlar değerlendiriliyor. Yetkililer, metafizikle uğraşan, aralarında Samsun ve İstanbul'da yaşayanların da olduğu 5 kişinin Gönen’e gelip, Berzeg için nokta verdiğini, ancak gösterilen yer ve çevrelerinde yapılan aramalarda da sonuç alınamadığını ifade etti.