Yunanistan'da 6 Türk'e kanlı infazda detaylar ortaya çıktı! Pusuda köstebek şüphesi ve 35 saniyede 60 mermi...

Atina'nın turizm cenneti Artemida’da, geçen pazartesi günü 18.30 sıralarında sahte Alman plakası takılmış Ford marka bir araç Arionos sokağında kimliği belirsiz kişilerce tarandı. Araçtaki Abdurrahman Tekru (22), Doruk Ersu Büyüktunç (31), Ozan Kaan Tozlu (24), Barış Çağan, Ömer Kanza (24) ve Burak Tahmaz (23) öldü. Öldürülenlerin, İtalya’da İnterpol tarafından yakalanan Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı ‘Ölüm Çetesi’nin üyeleri olduğu ortaya çıktı.

Yunan medyasına göre, polis Artemida’daki saldırıdan bir saat sonra Midilli adasına bilet alan ve birkaç saat sonra da Atina havalimanında; saldırıda kullanılanlara benzer 9 mm’lik 4 mermi ve 2 adet sahte Portekiz pasaportu ile yakalanan 32 yaşındaki bir Türk vatandaşının ‘ÖlümÇetesi’ ile ilişkisi olduğundan şüpheleniyor. Yunan polisi, adı açıklanmayan Türk vatandaşının önce çeteye sızıp sonra çete üyelerinin nerede gizlendiklerini saldırganlara söylemiş olabileceği ihtimalini araştırıyor.

35 SANİYEDE 60 MERMİ

Yunan polisi ayrıca, saldırganların 6 Ağustos’da Fransa’da öldürüldüğü söylenen ‘Anucur Çetesi’ lideri Halil Ay’ın adamları olabileceği ve saldırının intikam amaçlı gerçekeştirildiği olasılığı üzerinde de duruyor. ‘Ölüm Çetesi’nin öldürülen 6 üyesinin cep telefonları incelemeye alındı. Tanıkların, saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını gördükleri siyah renkli bir araç ve bir motosiklet de aranıyor. Saldırganlar, tespitlere göre, 35 saniyede 60 kez ateş ettikten sonra kaçtı. Ayrıca, öldürülen 6 kişinin kaldıkları ve saldırı yerinden birkaç yüz metre mesafede bulunan evde yapılan aramada, önemli bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Mermi kovanların balistik incelemesi ise saldırıda 3 tabanca kullanıldığı sonucu verdi.

YUNAN KAMUOYU ŞAŞKIN

Bu arada, saldırıdan hemen sonra Yunan terörle mücadele ile İstihbarat Teşkilatı (EYP) unsurlarının, öldürülenlerin FETÖ üyesi olabilecekleri kuşkusu ile harekete geçtikleri ancak Türk mafya şebekelerinin hesaplaşması olduğu anlaşılınca merkezlerine geri döndükleri öne sürüldü. Yunan kamuoyu, Türk mafya çetelerinin Artemida’daki hesaplaşmasından şaşkın. Ülkede ilk kez bu kadar kanlı bir infaz olayı yaşandı.

Barış Çağan - Abdurrahman Tekru - Burak Tahmaz - Ozan Kaan Tozlu - Doruk Ersu Büyüktunç - Ömer Kanza

SON FOTOĞRAFLARI

- Soruşturma sürerken ölenlerin birlikte görüldükleri bir fotoğraf karesi TikTok’ta paylaşıldı. Yunanistan’da olaydan önce bir evin önünde çekildiği öne sürülen fotoğraftaki kişilerin başlarına birer çarpı işareti konulmuştu. Bu paylaşımlarda, “Barış Boyun ve Daltonların kardeşleri infaz edildi”, “İntikam güzel şeydir düşmanın bile olsa arkasından küfür edilmez” notlarına yer verildi. Saldırının rakip gruplar tarafından organize edilerek yapıldığına yönelik iddialar ortaya atılırken, öldürülen kişilerin bir süre önce İtalya’da tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakılan Barış Boyun’la görüşmeye gittikleri de öne sürülüyor. Yunan polisinin, İnterpol üzerinden Türk polisiyle bilgi alışverişinde bulunduğu da belirtildi.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

- Öldürülen Abdurrahman Tekru’nun 25 suç 16 aranma kaydı, Burak Tahmaz’ın 32 suç ve 6 aranma kaydı, Ozan Kaan Tozlu’nun 13 suç ve 2 aranma kaydı, Dorukhan Ersu Büyüktunç’un 15 suç ve 7 aranma kaydı, Ömer Kanza’nın ise 6 suç kaydı ve 2 aranması olduğu belirtildi. Öldürülen çete üyelerinin suç kayıtları arasında cinayet, yaralama, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve hırsızlık gibi suçların olduğu öğrenildi.

YUNAN POLİSİ ESRARENGİZ MESAJIN PEŞİNDE

Edinilen bilgilere göre, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında pazartesi günü akşam saatlerinde 6 Türk’ün öldürüldüğü saldırıda 5 kişinin aynı karede yer alan fotoğrafları ortaya çıktı. Yakın tarihlerde çekildiği düşünülen fotoğraf karesinde yer alan altıncı kişinin ise öldürülenlerden biri olabileceği sanılıyor. Çete hesaplaşmasına dayandığı iddia edilen olaydan 10 dakika önce maktullerden birinin cep telefonlarına SMS yoluyla “Bulunduğunuz yer deşifre oldu o evden hemen çıkın, sizi öldürecekler” yazan esrarengiz bir mesaj atıldığı ortaya çıktı.

ŞİFRELİ MESAJ KİMDEN

Toplu infaza giden pusuda ‘şifreli’ mesajın kim ya da kimler tarafından gönderildiği araştırılırken, öldürülen çete üyelerinin cep telefonlarına gönderilen mesajın ‘tuzak’ olabileceği ifade ediliyor.



Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki sahil kasabası Doğu Attika’daki saldırıda ölen 6 çete mensubundan 5’inin üzerinde sahte Fransız pasaportu bulunurken, Atina polisinin yaptığı çalışmada, henüz saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü olmadığı, ancak silah seslerinin duyulduğu bir görüntüye ulaşıldığı öğrenildi.

Diğer taraftan cinayeti çok yönlü olarak soruşturan Yunan polisi, saldırıdan birkaç saat sonra Atina’daki uluslararası havalimanında kritik bir operasyon düzenledi. Operasyonda cinayetle bağlantısı olabileceği değerlendirilen ve üzerinden Portekiz pasaportu çıkan Süleyman D.(32) adlı bir Türk’ün, “Midilli” adlı Yunan uçağına binmek üzereyken terminalde gözaltına alındığı öğrenildi. Atina Havalimanı'nda yakalanan bu kişinin valizinde yapılan aramalarda ise 9 mm çapında 4 mermi taşıdığının tespit edilmesinin ardından tutuklandığı kaydedildi. Üzerinden birden fazla sahte pasaport ve kimlik bulunan Süleyman D.’nin Yunanistan-Türkiye-Portekiz üçgenindeki bağlantıları araştırılıyor.

Atina’da cinayete kurban gidenlerden 3’nün uluslararası düzeyde Kırmızı Bülten’le aranan ve firari olarak İtalya’da yaşayan çete elebaşı Barış Boyun’un doğrudan adamı olduğu öğrenildi. Ölen kişiler hakkında Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütüne üye olmaktan aranma ve yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.



Öldürülen kişilerden A.T.’nin 25 farklı suç, 16 aranma kaydı olduğu, B.T.‘nin ise çeşitli maddelerden 32 suç ve 6 aranma kaydının bulunduğu, O.K.T.’nin 13 suç kaydı, 2 aranması, D.E.B.‘nin 15 suç kaydı, 7 aranması, Ö.K.’nın da 6 suç dosyası ile 2 farklı nedenden dolayı yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin kabarık suç kayıtları arasında ‘yaralama’, ‘cinayet’, ‘silah kanuna muhalefet’ ve ‘hırsızlık‘ gibi çeşitli suçlar yer alıyor.