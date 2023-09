MHP'li Yönter'den CNN TÜRK'te önemli açıklamalar: Askere düşmanlık düşmana askerlik

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı CNN TÜRK canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

SEZGİN TANRIKULU'NUN SÖZLERİ VATANA İHANET

Tanrıkulu malumun ilamını kendisi açısından devamlı yapıyor. Yeni değil, daha önce de bu şekilde iğrenç ifadeler duyuldu. Askere düşmanlık düşmana askerlik. Bunun başka açıklaması yok. Bunlar askere düşmanlık yapıp düşmanın da askerlik yapıyorlar. Sözlerinin hiçbir tutar yanı yok. Vatana millete ihanettir. Dava açıldı. Bugün Agos'ta Baskın Oran, Tanrıkulu ile ilgili köşe yazmış, onu tevdil ediyor, "doğru söylüyor" diyor.

CHP yönetimi "TSK gözbebeğimiz" dedi ya, Baskın Oran, CHP yönetimini hedef alıyor "Siz kendi vekiliniz Tanrıkulu'nu nasıl linç edersiniz" diyor.

CHP'nin tavrı yetersiz. Gereğini yapmalılar. CHP bu tarihi sorumluluktan kaçmamalı ve kaçamayacak. "TSK, köylüyü öldürdü" ne demek. Bu sözler aynı zamanda cinayet, ihanet. TSK, kahraman Mehmet'lerimiz mücadele ederse hainlerle mücadele eder. Düşmana asker durmuş Tanrıkulu bunu nereden bilecek. AİHM bunu tescillemiş, AİHM başka bir şey yapmaz ki.

AİHM, ne düşünüyor ise Tanrıkulu ve Baskın Oran benzeri çürümüşler aynı şeyi düşünür. PKK'nın propagandasına sarılmıştır Tanrıkulu, düşmana asker durmuştur. TSK mensupları bizim baş tacımızdır. Onlar bizim gelecek ümidimizdir.

Şu anda teröristler mağaralardan başlarını çıkaramıyor. Terörün beli kırıldıkça cevap CHP'den YSP'den geliyor. Tanrıkulu sözüm ona TSK'yı tartışmaya açmaya çalışıyor. Yediği ekmek, soluduğu hava içtiği su haramdır ona.

CHP yavan, düşük profilli açıklama yaptı. CHP yönetimi beklediğimiz tavrı, tutumu gösteremez. Düne kadar terör ile iş birliği yapan CHP yönetimi çünkü. İddia sahipleri ile aynı masada oturan CHP yönetimi. Terörist Demirtaş serbest kalsın diyen kim. Demirtaş, Tanrıkulu'nun ifadelerini defalarca kullandı. Mesnetsiz ifadelerle TSK'yı karalamaya çalıştılar. CHP Genel Başkanı Demirtaş serbest kalsın dedikten sonra onu karşısına alabilir mi?

Süreci dikkatle takip edip adaletin tecelli etmesini bekleyeceğiz. İnsan üstü bir emekle terörle mücadele olduğu dönemde bu iftiranın adı geçen müfterilerin yanına bırakılmamasını istiyoruz.

İYİ PARTİ - CHP TARTIŞMALARI

14 Mayıs öncesi bunu söyleyeceklerdi. Demirtaş ile kahvaltı rezervasyonu yapan kim? Birbirlerine medya üzerinden adeta zeytin dalı uzatanlar kimler? Akşener, baktı ki durum kötü, CHP ve HDP'yi karalıyor, yaftalıyor ve kendisinin temize çıkacağını sanıyor. Hepsi aynı çuvalın içine girmiş, birbirine benzemiştir. Bu çırpınış hali. Bunlar çelişkide bocalıyor. Bocaladıkça yanlış gerekçe imal ediyor. Siyasetleri duvara tosladı, gemileri su alıyor. Ne söylediklerine milletimiz kulak kabarmıyor. Bizim gündemimiz başka. Türkiye Yüzyılı hedeflerine nasıl ulaşırız bunu düşünüyoruz. Bunlar iftira ateşi ile siyaset yaptıklarını düşünüyor.

G20'de sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin hak hukukunu çok iyi temsil eden bir duruş gösterdi. CHP Genel Başkanı dün içeride aslan dışarıda süt dökmüş kediye döndün, küresel güçlere boyun eğdi" dedi. Kimse Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanına bunu söyleyemez. Bu bir terbiyesiz dil. Gayet onurlu duruş göstererek temsil edildi. Bu muhalefet kimin kılıcını sallıyor? Bunlarda ilke, vizyon, proje yok. Alın birini vurun ötekine. Bunlara oy verenler bizim kardeşimiz.

Biz oydan evvel ülkemizin geleceğini düşünüyoruz. Oy geldi mi gitti mi buna bakmıyoruz. Milli ve manevi değerlerimizde buluşacağımıza inanıyoruz. CHP'ye oy veren Atatürk sevdalısı vatandaşlarımız ile kucaklaşmaya hazırız. Artan ilgiyi de görüyoruz. CHP ve İYİ Parti'ye oy verenler hüsran içinde. Türkiye'nin yanında duracaklarına gönülden inanıyoruz. Atatürk ile yollarını ayırmış bir parti var. 100. yıl partisine kimse katılmadı. Çoktan gömmüşsünüz siz bu partiyi.

"KAPIMIZ HER ZAMAN GELENE AÇIK"

Biz gelene 'neden geldin' diye sormayız. Kapımız orada, gelen gelir. Siyasette kapı kilitlenir mi? Akşener gelirse gelsin buyursun. Liderimiz defalarca çağırdı.

Biri çıkmış 'biz cesurlar hareketiyiz' diyor. Senin her tarafın cesur olsa ne olur, her tarafın korkak senin. 54 yıllık mücadelemize yönelik hakaretamiz ifadeler oldu. Partimiz ile ilgili en ufak tereddüt geçirmeyen, kalbinin köşesinde üç hilali taşıyan kim varsa buyursun gelsin. MHP ile sorunu olmayan, nedamet duyan, Türkiye Yüzyılı'na hizmet etmek isteyenlere çağrım. Gemi su alıyor, filika aramayın. Aramızda kötü bir an yoksa beraber omuz verelim. Akşener buyursun komşu olalım.

KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Şartlı bir süreç konuşma söz konusu. Kılıçdaroğlu "eğer başarılı ise olur" dedi. Demek ki başarılı olup olmadığına karar verilmemiş. Genel Başkanımız "sınıf arkadaşımız olmayacaksa tercihim Özgür Özel" demişti.

Biz bir fikre sahibiz. Bunlar is polemikle günü geçiriyor.. MHP şu anda pek çok ilçe ve ilde kongre sürecini tamamladı. Çalışmalarımız devam ediyor. Demokratik süreç canlı şekilde işliyor. Kongrelerimiz sükûnet içinde işliyor. Bizim için çıkar belirleyici değil, belirleyici olan ülkemizin menfaati. Biz daha huzurlu, daha müreffeh Türkiye hayalindeyiz. Özel ne yaptı, İP'çi ne yaptı derdinde değiliz. Dikiz aynasına bakarak siyaset yapmıyoruz.