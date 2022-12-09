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MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanından kaçan 3 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

09.12.2022 - 13:04 |
MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

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