MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.