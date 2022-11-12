GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMSB görüntüleri paylaştı! Mağarada sıkıştırılan teröristler teslim oldu
HaberlerGündem Haberleri MSB görüntüleri paylaştı! Mağarada sıkıştırılan teröristler teslim oldu
ABONE OL

MSB görüntüleri paylaştı! Mağarada sıkıştırılan teröristler teslim oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu. Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu.

12.11.2022 - 10:20 |
MSB görüntüleri paylaştı! Mağarada sıkıştırılan teröristler teslim oldu

Pençe Kilit Operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler hızlandı. İki gün arayla operasyon bölgesinde toplam 7 terörist teslim olurken, terör örgütü mensuplarının saklandıkları mağaradan çıkışları ve teslim olma anları görüntülendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen "Pençe-Kilit Operasyonu" planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Bakanlık açıkladı! Ağrı ve Iğdır'da yeni operasyon başladı
İlgili Haber
Bakanlık açıkladı! Ağrı ve Iğdır'da yeni operasyon başladı

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500'den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi

GÜNCEL HABERLER

Balıkçılar lakerda yapımına başladı! 2 kilosu 350 lira

Balıkçılar lakerda yapımına başladı! 2 kilosu 350 lira

Kartal'da yolcu minibüsü ortalığı birbirine kattı

Kartal'da yolcu minibüsü ortalığı birbirine kattı

MSB görüntüleri paylaştı! Mağarada sıkıştırılan teröristler teslim oldu

MSB görüntüleri paylaştı! Mağarada sıkıştırılan teröristler teslim oldu