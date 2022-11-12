MSB görüntüleri paylaştı! Mağarada sıkıştırılan teröristler teslim oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu. Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu.
Pençe Kilit Operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler hızlandı. İki gün arayla operasyon bölgesinde toplam 7 terörist teslim olurken, terör örgütü mensuplarının saklandıkları mağaradan çıkışları ve teslim olma anları görüntülendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen "Pençe-Kilit Operasyonu" planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.
Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500'den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi
1⃣ Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2022
Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/kjBbuXf5p1