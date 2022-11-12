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Bakanlık açıkladı! Ağrı ve Iğdır'da yeni operasyon başladı

Ağrı ve Iğdır'da 1017 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu' başlatıldı.

12.11.2022 - 09:15 |
Bakanlık açıkladı! Ağrı ve Iğdır'da yeni operasyon başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı ve Iğdır illerinde “Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 (Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı) Şehit J.Uzm.Çvş. Dursun PAMPAL” operasyonu başlatıldı." denildi.

 

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