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MSB duyurdu: Sınırlarda 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını, şahıslardan 9'unun FETÖ, 2’sinin PKK/KCK ve 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

03.12.2022 - 15:45 | | İHA
MSB duyurdu: Sınırlarda 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını, şahıslardan 9'unun FETÖ, 2’sinin PKK/KCK ve 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 9’unun FETÖ, 2’sinin PKK/KCK ve 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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