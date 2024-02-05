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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

05.02.2024 - 11:22 |
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hâle getirdi."

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