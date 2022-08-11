MSB duyurdu: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hâle getirildi." denildi.