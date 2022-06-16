MSB duyurdu! 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
16.06.2022 - 12:58 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız!
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!" denildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2022
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek! pic.twitter.com/8owO6yz922