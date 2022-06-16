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GündemMSB duyurdu! 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu! 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

16.06.2022 - 12:58 |
MSB duyurdu! 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız!

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!" denildi.

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