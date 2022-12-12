MSB duyurdu! 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri hayalleriyle birlikte hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.