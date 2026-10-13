Kahvaltıda reçel, akşam yemeğinde tatlı: Şef İsmail Özen Havran mandalinasının özel tarifi paylaştı

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Hazırlanışı ve Pişirme Aşamaları:



Şoklama Usulü Acı Giderme: Mandalinalar aynı anda üç ayrı tencerede kaynar suya sokulur ve 5 dakika bekletildikten sonra çıkarılıp soğuk suya alınır. Soğuk sudan tekrar kaynayan ikinci tencereye aktarılır, ardından yeniden soğuk suya ve son olarak altı yanan tencerede 15 dakika tutularak işlem tamamlanır. Bu yöntemle mandalinanın damarlarındaki acılık tamamen giderilmiş olur.



Şerbetleme ve Kıvam: Ayrı bir yerde hazırlanan şerbetin içerisine mandalinalar ilave edilir. Reçel ideal kıvama ulaşıp mandalinalar rengini değiştirdiğinde ocaktan alınır.



Sıcak Dolum: Kıvama gelen reçel, uygun koşullarda 1-2 yıl saklanabilmesi için sıcakken kavanozlara doldurulur.



Servis Önerisi: Soğutulduktan sonra servis tabaklarına alınan reçelin üzerine kaymak, ceviz, Antep fıstığı veya zevke göre taze bahçe nanesi ile fesleğen/reyhan eklenerek şık ve ferah bir sunum elde edilir.



