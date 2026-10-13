Kahvaltıda reçel, akşam yemeğinde tatlı: Şef İsmail Özen Havran mandalinasının özel tarifi paylaştı
Yöresel tatlara imza atan Şef İsmail Özen, sabah kahvaltılarında reçel olarak servis edilen, akşam yemeklerine ise tatlı bir dokunuş katan Havran mandalinası tatlısı tarifini ve acılığını alan özel şoklama tekniğini paylaştı.
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Maden işçiliğinden mutfak şefliğine uzanan kariyer yolculuğunu doğallık ve yöresellikle taçlandıran Şef İsmail Özen, hazırladığı özel lezzetlerin sırrını paylaştı. 2019 yılında açılan işletmede mutfak şefi olarak görev yapan Özen, yörenin taze ve doğal ürünlerini mutfağa taşıyarak misafirlerine unutulmaz tatlar sunuyor. Özellikle bölgenin meşhur ürünüyle hazırlanan Havran Mandalinası reçeli, hem yapım teknikleri hem de sunum incelikleriyle dikkat çekiyor.
HAVRAN MANDALİNASI REÇELİ TARİFİ VE PÜF NOKTALARI
Şef İsmail Özen, mandalinanın içindeki damarların acılığını tamamen yok etmek için özel bir şoklama tekniği uyguladıklarını belirtiyor. Kolay uygulanabilir standart ölçü için şu malzemeler ve adımlar takip ediliyor:
Malzemeler:
1 kilo Havran mandalinası
1 kilo su
1 kilo şeker
2 adet limon suyu
1 adet çubuk tarçın
1 adet karanfil
Hazırlanışı ve Pişirme Aşamaları:
Şoklama Usulü Acı Giderme: Mandalinalar aynı anda üç ayrı tencerede kaynar suya sokulur ve 5 dakika bekletildikten sonra çıkarılıp soğuk suya alınır. Soğuk sudan tekrar kaynayan ikinci tencereye aktarılır, ardından yeniden soğuk suya ve son olarak altı yanan tencerede 15 dakika tutularak işlem tamamlanır. Bu yöntemle mandalinanın damarlarındaki acılık tamamen giderilmiş olur.
Şerbetleme ve Kıvam: Ayrı bir yerde hazırlanan şerbetin içerisine mandalinalar ilave edilir. Reçel ideal kıvama ulaşıp mandalinalar rengini değiştirdiğinde ocaktan alınır.
Sıcak Dolum: Kıvama gelen reçel, uygun koşullarda 1-2 yıl saklanabilmesi için sıcakken kavanozlara doldurulur.
Servis Önerisi: Soğutulduktan sonra servis tabaklarına alınan reçelin üzerine kaymak, ceviz, Antep fıstığı veya zevke göre taze bahçe nanesi ile fesleğen/reyhan eklenerek şık ve ferah bir sunum elde edilir.
DOĞAL VE YÖRESEL ÜRÜNLERLE ZENGİNLEŞEN MUTFAK
Şef İsmail Özen’in imzasını taşıyan mutfakta sadece tatlılar değil, kullanılan tüm malzemeler titizlikle seçiliyor. Kuzu etinin tercih edildiği işletmede hayvanlar; fenni yem kullanılmadan yalnızca buğday, arpa ve çavdar ile besleniyor ve mezbaha kesimiyle sofralara ulaşıyor. Salatalarda kullanılan pembe domatesler Çakmakdere köyünden özenle temin edilirken, biberler ve yeşillikler ise kendi bahçelerinde doğal gübrelerle yetiştiriliyor. Pandemi döneminde turşu, reçel, salça ve kahvaltılık sos üretimiyle ürün yelpazesini genişleten Nerman Zeytinliği, tarladan sofraya gelen yüzde yüz doğal lezzet anlayışını sürdürüyor.