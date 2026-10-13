Elektrikli skuterlerde yeni dönem! 170 bin TL ceza kesilebilecek!

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Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde yaygınlaşan paylaşımlı elektrikli skuter hizmetlerine ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle elektrikli skuter işletmecilerinin uyması gereken kuralların ihlali durumunda uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi. En ağır yaptırım ise faaliyet gösterdikleri bölgelerde izin verilen skuter sayısına ilişkin sınırlamalara uymayan şirketleri ilgilendiriyor.

ÜÇÜNCÜ İHLALDE 170 BİN TL CEZA VE 6 AY FAALİYET DURDURMA

Yeni yönetmeliğe göre elektrikli skuter işletmecilerinin faaliyet gösterdikleri ilçe veya bölgelerde bulundurabilecekleri araç sayısına ilişkin sınırlamalara uymamaları halinde kademeli ceza uygulanacak.

Aynı yükümlülüğün ilk kez ihlal edilmesi durumunda 8 bin 687 TL, ikinci kez ihlal edilmesi halinde 86 bin 900 TL idari para cezası kesilecek.

Üçüncü ihlalde ise ceza 170 bin TL'ye yükselecek. Üstelik yaptırım yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmayacak. Üçüncü kez ceza alan işletmenin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.

Mevcut kurallara göre şirketler, faaliyet gösterdikleri il veya bölgeler için aldıkları izinlerde belirtilen araç sayılarına uymak zorunda. İlçe veya bölge bazında izin verilen skuter sayısının yüzde 70'inden az, yüzde 130'undan fazla araç bulundurulamıyor. Kasım-şubat döneminde ise alt sınır yüzde 40 olarak uygulanıyor.

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Böylece şirketlerin belirli bölgelerde izin verilen sayıdan fazla araç bulundurmalarının veya hizmet yükümlülüklerini karşılamayacak kadar az araçla faaliyet göstermelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ KURALLARINA UYMAYANLARA 43 BİN 447 TL CEZA

Yeni yaptırımlar yalnızca sokaklardaki skuter sayısıyla sınırlı değil. Kiralama hizmeti sunan şirketlerin kullanıcılarına sağladıkları destek ve bilgilendirme hizmetleri de düzenleme kapsamında.

İşletmecilerin haftanın 7 günü, günün 24 saati hizmet verebilen bir çağrı merkezi veya aynı işlevi gören mobil uygulama bulundurması gerekiyor.

Kullanıcıların şikâyet ve taleplerinin değerlendirilmesi, kiralama ücretlerinin açıkça gösterilmesi ve hizmet verilen bölgeler hakkında bilgi sunulması da işletmecilerin sorumlulukları arasında bulunuyor.

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Mobil uygulamalarda skuterlerin konumu, şarj seviyesi, tahmini menzili, kiralama ücreti ile sürüşe veya park etmeye izin verilmeyen bölgelerin gösterilmesine ilişkin yükümlülükler de devam ediyor.

Bu kapsamda yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı davranan işletmelere 43 bin 447 TL idari para cezası uygulanacak.

DENETİMDE BELGE SUNMAYAN ŞİRKETE 50 BİN TL CEZA

Elektrikli skuter işletmelerinin denetimlerde yetkili kamu görevlilerine gerekli bilgi ve belgeleri sunması da zorunlu.

Denetim için istenen bilgi veya belgeleri ilgili yetkililere ibraz etmeyen işletmelere 50 bin TL idari para cezası verilecek.

Yetki ve izin yükümlülüklerine ilişkin bazı ihlallerde 86 bin 900 TL, işletmecilerin diğer teknik ve hizmet yükümlülüklerine aykırılıklarda ise 8 bin 687 TL ceza uygulanacak.

İşletmelerin skuterlerin konum ve kullanım bilgilerini ilgili sistemlere aktarması, araçların güvenli şekilde hizmet vermesini sağlaması ve uygunsuz park edilen skuterlerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi de denetim kapsamında değerlendirilen konular arasında bulunuyor.

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HER SKUTER İÇİN AYRI CEZA KESİLEBİLECEK

Yönetmelik değişikliğinde cezaların nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar da yer aldı.

Bir işletmenin aynı anda birden fazla kuralı ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda, her kabahat için ayrı idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek.

İhlalin birden fazla elektrikli skuterle gerçekleştirilmesi halinde ise her araç için ayrı ayrı para cezası uygulanabilecek.

Bu nedenle 170 bin TL, işletmelerin karşılaşabileceği toplam cezanın üst sınırı anlamına gelmiyor. Birden fazla ihlalin veya aracın söz konusu olduğu durumlarda toplam yaptırım tutarı artabilecek.

Ayrıca idari para cezası tutanaklarının elektronik ortamda hazırlanmasına da imkân tanındı.

170 BİN TL CEZA SKUTER KULLANICILARINI MI KAPSIYOR?

Yeni düzenlemenin en çok dikkat çeken 170 bin TL'lik cezası, sokakta elektrikli skuter kullanan vatandaşlara yönelik genel bir trafik cezası değil.

Bu yaptırım, paylaşımlı elektrikli skuter işletmecilerinin araç sayısına ilişkin belirli yükümlülükleri üçüncü kez ihlal etmesi halinde uygulanacak.

Elektrikli skuter kullanıcılarının trafik kurallarına uyma yükümlülükleri ise devam ediyor. Yeni yönetmelik değişikliği, ağırlıklı olarak kiralama hizmeti veren şirketlere uygulanacak idari yaptırımları düzenliyor.

YENİ ELEKTRİKLİ SKUTER CEZALARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

13 Ekim 2026 tarihli ve 33399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme, aynı gün yürürlüğe girdi.

Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nin idari yaptırımları düzenleyen 22'nci maddesini değiştiren yeni hükümler, işletmelerin izin, araç sayısı, hizmet sunumu ve denetim yükümlülüklerine ilişkin yaptırımları kapsıyor.

Düzenlemenin yürütülmesinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı sorumlu olacak.