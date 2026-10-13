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GündemTorununu askere göndermek için ilk kez ekti: Rekor verim aldılar, kilosu 80 TL'yi buldu!
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Torununu askere göndermek için ilk kez ekti: Rekor verim aldılar, kilosu 80 TL'yi buldu!

13.10.2026 - 10:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir aile, askere hazırlanan torunlarına destek olmak için ilk kez yeşil fasulye ekti. Dört dönümlük tarlada hasada başlayan aile, dönüm başına 150-200 kilogram ürün elde ederken fasulyenin kilogramını 80 TL’ye kadar satıyor.

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1Torununu askere göndermek için ilk kez ekti: Rekor verim aldılar, kilosu 80 TL'yi buldu!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Farsak köyünde yaşayan Islah ailesi, askere gitmeye hazırlanan Ali Efe İslah'ın isteği üzerine dört dönümlük arazilerine ilk kez yeşil fasulye ekti. Yaklaşık iki aylık bakımın ardından hasat olgunluğuna ulaşan fasulyeler, aile bireyleri tarafından toplanmaya başlandı.

2Torununu askere göndermek için ilk kez ekti: Rekor verim aldılar, kilosu 80 TL'yi buldu!

Torunlarının askerlik dönemindeki ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla üretime başlayan aile, ilk hasatta dönüm başına yaklaşık 150-200 kilogram ürün elde etti. Kilogramı 70-80 TL arasında satılan yeşil fasulyenin veriminden memnun kalan aile, elde edilecek geliri Ali Efe'nin askerlik harçlığı için kullanacaklarını belirtti.

3Torununu askere göndermek için ilk kez ekti: Rekor verim aldılar, kilosu 80 TL'yi buldu!

İlk kez yeşil fasulye yetiştirdiklerini belirten aile üyeleri, verimden memnun olduklarını ifade ederek bölgede üretim yapmak isteyen çiftçilere de yeşil fasulye ekimini tavsiye etti. Torunlarının askerlik sürecine katkı sağlamak amacıyla yeşil fasulye üretimine başladıklarını söyleyen babaanne Selver Islah, "Torunum var, askere gidecek.

4Torununu askere göndermek için ilk kez ekti: Rekor verim aldılar, kilosu 80 TL'yi buldu!

Babaanne dedi, fasulye tarım var dedi. Ona fasulye ekeceğim dedi. Onun parasıyla askere gideceğim dedi. Çok çalışan, çok kıymetli bir torunum var benim. 4 dönüm yere fasulye ektik. Onu da Allah kuyum kuyum vermiş torunuma, askere salacağım. Babaanne burayı ekip beni askere salacaksın dedi. Kilosunu bilmiyorum ama her yer gözüm gözüm fasulye torbası oldu" diye konuştu.

5Torununu askere göndermek için ilk kez ekti: Rekor verim aldılar, kilosu 80 TL'yi buldu!

Tarlada verimin yüksek olduğunu söyleyen anne Selma İslah,"Şu anda fasulye hasadı yapıyoruz. Oğlum askere gidecek, inşallah Kasım ayından sonra, 4 dönüm tarlamız vardı, buraya oğlumun adına fasulye dikmek istedik ve diktik. 2 ayda bu aşamaya geldi. Şu an dönüme 150-200 kilo fasulye alıyoruz. Şu anda dikmek isteyenlere tavsiye ederiz. Fasulyelerimiz çok güzel. Ayrıca satış fiyatlarımız da piyasada 75-80 TL arası, dikmek isteyenlere tavsiye ederiz" dedi.

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