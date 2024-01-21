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MSB duyurdu! 3 bölgede 7 PKK'lı daha öldürüldü! Teröriste geçit yok

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

21.01.2024 - 13:40 |
MSB duyurdu! 3 bölgede 7 PKK'lı daha öldürüldü! Teröriste geçit yok

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.

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 IRAK'IN KUZEYİNDE 10 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde de terörle mücadeleye ilişkin bir açıklama gelmişti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" denilmişti.

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