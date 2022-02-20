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MSB açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

20.02.2022 - 12:08 | | DHA
MSB açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe!

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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