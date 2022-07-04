MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Temmuz 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 04 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.