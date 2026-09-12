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Motosiklet aydınlatma direğine çarptı iki kişi ağır yaralandı

12.09.2026 - 01:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa), (DHA)

Motosiklet aydınlatma direğine çarptı iki kişi ağır yaralandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Huzur Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 16 BGC 918 plakalı motosiklet, aydınlatma direğine çarptı.

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Savrulan motosiklet, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, motosikletten yola düşerek ağır yaralanan iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan isimleri öğrenilemeyen iki yaralının hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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