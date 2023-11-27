MİT'ten Suriye'de operasyon! Terörist Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde silah sorumlularından olan “Hayri Serhat” kod adlı Fahrettin Tolun’u, Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
27.11.2023 - 10:10 |
Öldürülen Tolun’un Interpol tarafından ‘Kırmızı Bülten’ ile uluslararası arandığı kaydedildi. Tolun’un ayrıca Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından “terör amaçlı örgüte üye olma” suçundan oluşturulan dosya kapsamında da arandığı öğrenildi.