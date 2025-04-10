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GündemMİT tarafından çökertilmişti! Mossad'ın Aile boyu casusluk ağına ceza yağdı
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MİT tarafından çökertilmişti! Mossad'ın Aile boyu casusluk ağına ceza yağdı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) radarına takılan aile boyu casusluk şebekesi hakkında mahkeme kararını verdi. Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı İsrail Gizli Servisi Mossad'ın Türkiye'de ve Avrupa'da faaliyet gösteren casusluk şebekesine yönelik yapılan yargılamada Ahmet Ersin Tumlucalı ve ailesine toplamda 100 yıla yakın hapis cezası verildi.

• 10 Nisan 2025 - 09:49 • Son Güncelleme:
• 10 Nisan 2025 - 09:49 • Son Güncelleme:
1MİT tarafından çökertilmişti Mossadın Aile boyu casusluk ağına ceza yağdı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çökertilen MOSSAD casusluk şebekesine ilişkin davada kararını açıkladı.

2MİT tarafından çökertilmişti Mossadın Aile boyu casusluk ağına ceza yağdı

İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirlenen sanıklar, devletin gizli bilgilerini yabancı servislerle paylaşmak ve ajanlık faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyordu.

3LİDER TUMLUCALIYA 18 YIL 9 AY HAPİS

LİDER TUMLUCALI'YA 18 YIL 9 AY HAPİS

Sigorta şirketi sahibi olarak bilinen Ahmet Ersin Tumlucalı, "Siyasal ve Askerî Casusluk" suçundan önce 22 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.

4MİT tarafından çökertilmişti Mossadın Aile boyu casusluk ağına ceza yağdı

İyi hal indirimiyle ceza 18 yıl 9 aya indirildi. Mahkeme, Tumlucalı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

5EŞİ VE ÜVEY KIZINA DA CASUSLUKTAN CEZA VERİLDİ

EŞİ VE ÜVEY KIZINA DA CASUSLUKTAN CEZA VERİLDİ

Sanık Benan Tumlucalı 16 yıl 8 ay, Dila Sultan Şimşek ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

6MİT tarafından çökertilmişti Mossadın Aile boyu casusluk ağına ceza yağdı

Mahkeme, bu kişilerin casusluk faaliyetlerine aktif olarak katıldığını, MOSSAD ajanlarıyla temas kurduklarını ve gizli bilgileri topladıklarını belirtti.

7MİT tarafından çökertilmişti Mossadın Aile boyu casusluk ağına ceza yağdı

6 SANIĞA HAPİS CEZASI 1 SANIĞA BERAATCem Özcan, Özkan Arıcan ve Füzuli Şimşek'e de 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

8MİT tarafından çökertilmişti Mossadın Aile boyu casusluk ağına ceza yağdı

Nejdet Majoli ise suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraat etti. Ancak sanıkların büyük kısmı için verilen cezaların yüksekliği dikkat çekti.

9YILLARCA BİYOGRAFİK VERİ TOPLADILAR

YILLARCA BİYOGRAFİK VERİ TOPLADILAR

Mahkeme dosyasına yansıyan detaylarda, Tumlucalı ve ailesinin yüz binlerce euro karşılığında bilgi sızdırdığı, yurtdışında MOSSAD ajanlarıyla birebir görüştüğü ve hedef şahıslar hakkında biyografik veriler topladığı tespit edildi.