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Bakan Güler, Şırnak'ta inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

13.03.2024 - 13:45 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Güler, Şırnak'ta inceleme ve denetlemelerde bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak'a gitti. Şerafettin Elçi Havalimanındaki karşılamanın ardından helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. (DHA)

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