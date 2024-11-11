Milli Piyango yÄ±lbaÅŸÄ± biletleri bayilerde ve Milli Piyango Onlineâ€™da satÄ±ÅŸa sunuldu. Bilet fiyatlarÄ± Ã§eyrek 150 TL, yarÄ±m 300 TL ve tam 600 TL olarak belirlendi. Oyunseverler, yÄ±lbaÅŸÄ± biletlerini online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve bayilerden satÄ±n alabilirler.

BÃœYÃœK Ä°KRAMÄ°YENÄ°N TAMAMI DAÄžITIM GARANTÄ°LÄ°

Milli Piyango yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekiliÅŸinde 600 milyon TLâ€™lik bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin tamamÄ± geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da daÄŸÄ±tÄ±m garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, bÃ¼yÃ¼k ikramiye, isabet ettiÄŸi satÄ±lan bilet ya da biletler arasÄ±nda eÅŸit olarak paylaÅŸtÄ±rÄ±lacak. Milli Piyango yÄ±lbaÅŸÄ± Ã§ekiliÅŸi bÃ¼yÃ¼k ikramiye satÄ±lan bilete Ã§Ä±kana kadar devam edecek.

TOPLAM Ä°KRAMÄ°YE TUTARI 3 MÄ°LYAR 499 MÄ°LYON 50 BÄ°N TL

DaÄŸÄ±tÄ±lacak toplam ikramiye tutarÄ± ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL. BÃ¼yÃ¼k ikramiye Ã§ekiliÅŸi 31 AralÄ±k 2024 gecesi televizyonda canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak ve tÃ¼m Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± millipiyangoonline.com'da aÃ§Ä±klanacak. Oyun severler, amorti sonuÃ§larÄ± da dahil olmak Ã¼zere biletlerine ikramiye Ã§Ä±kÄ±p Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± www.millipiyangoonline.com'dan kolaylÄ±kla Ã¶ÄŸrenebilecek.

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MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO Ã‡EKÄ°LÄ°Åž KURALLARI NELERDÄ°R?

Milli Piyango bilet tipleri Ã¼Ã§e ayrÄ±lÄ±r; Tam Bilet, YarÄ±m Bilet ve Ã‡eyrek Bilet. AlÄ±nan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tÃ¼mÃ¼, yarÄ±m bilet ise ikramiyenin yarÄ±sÄ±, Ã§eyrek bilet ise ikramiyenin Ã§eyreÄŸi* kazanÄ±lÄ±r. Milli Piyangoâ€™da iki tane Ã¶zel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasÄ±ndan ikincisi 5-9 arasÄ±ndan olmak Ã¼zere iki numara Ã§ekilir. Son basamaÄŸÄ± bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanÄ±r. Teselli kategorisi ise, en bÃ¼yÃ¼k ikramiyeyi kazanan bilet numarasÄ±nÄ±n her basamaÄŸÄ±ndaki numaraya gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶steren ikramiyedir. Oyunun kurallarÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaÅŸÄ±labilir.

*Milli Piyango 2023 YÄ±lbaÅŸÄ± Ã‡ekiliÅŸiâ€™ne Ã¶zel olarak, bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin, satÄ±lan 4 Ã§eyrek bilete ya da 2 yarÄ±m bilete denk gelmemesi durumunda, bÃ¼yÃ¼k ilramiyenin tamamÄ±, bilet payÄ±na (tam, yarÄ±m, Ã§eyrek) bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, Ã¶dÃ¼lÃ¼n isabet ettiÄŸi satÄ±lan bilet(ler) arasÄ±nda eÅŸit olarak paylaÅŸtÄ±rÄ±lacaktÄ±r.

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TÃœM Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžLER CANLI YAYINLANIR

TÃ¼m Ã§ekiliÅŸler, Åžisal Åžansâ€™Ä±n son teknolojiyi kullanarak oluÅŸturulan teknik altyapÄ±sÄ± ile noter huzurunda gerÃ§ekleÅŸtirilmekte ve canlÄ± olarak yayÄ±nlanmaktadÄ±r. DÃ¼nya Piyango BirliÄŸi (World Lottery Association- WLA) tarafÄ±ndan verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) GÃ¼venlik Kontrol StandartÄ± SertifikasÄ±na ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi GÃ¼venliÄŸi YÃ¶netim Sistemi SertifikasÄ±na sahip olan kurum, en bÃ¼yÃ¼k Ã¶nceliÄŸi ÅŸeffaflÄ±ÄŸa vermektedir.

DÃ¼nya Piyango BirliÄŸi Ãœyesi Firma tarafÄ±ndan Ã¼retilen son teknoloji Ã¼rÃ¼nÃ¼ yeni Ã§ekiliÅŸ makineleriyle kurulmuÅŸ olan ve ÅžANS MERKEZÄ° adÄ± verilen Ã§ekiliÅŸ stÃ¼dyosunda noter huzurunda dÃ¼zenlenen Ã§ekiliÅŸler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nlanmaktadÄ±r.