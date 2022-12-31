Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı

2023 yılbaşı heyecanı ile birlikte Milli Piyango heyecanının birleştiği o gün geldi. Bugün bir Milli Piyango geleneği olan 2023 yılbaşı özel çekilişi başladı. Canlı yayında gerçekleşen çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango tarafından dağıtılan ikramiyeler sahiplerini bulacak.

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