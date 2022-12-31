Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango Yılbaşı sonuçları 2023 sorgulama ekranı için geri sayım başladı. 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları 31 Aralık akşamı yapılan çekiliş sonrası gazetevatan.com'da olacak. İşte ilk talihliler...
31.12.2022 - 17:11 |
2023 yılbaşı heyecanı ile birlikte Milli Piyango heyecanının birleştiği o gün geldi. Bugün bir Milli Piyango geleneği olan 2023 yılbaşı özel çekilişi başladı. Canlı yayında gerçekleşen çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango tarafından dağıtılan ikramiyeler sahiplerini bulacak.
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