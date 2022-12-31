Milli Piyango amorti numaraları belli oldu

2023 yılına girerken kazanmaya devam edecekler çeyrek, yarım ve tam bilet amorti rakamlarını bekliyordu. 2023 yılının amorti rakamları ile birlikte büyük ikramiye ise saat 23:15'te yapılan çekiliş ile belli oldu.

Bu senenin amorti rakamları; 0 ve 6 oldu. Büyük ikramiye kazandıran numaralar da 6-5-3-0-3-0-3 şeklinde.

Geçtiğimiz sene 31 Aralık'ta yapılan Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde amorti rakamları 4 ve 5 olmuştu.

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