Milli Piyango amorti numaraları belli oldu
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Çekiliş sonucunda amorti numaraları belli oldu.
31.12.2022 - 23:42 |
2023 yılına girerken kazanmaya devam edecekler çeyrek, yarım ve tam bilet amorti rakamlarını bekliyordu. 2023 yılının amorti rakamları ile birlikte büyük ikramiye ise saat 23:15'te yapılan çekiliş ile belli oldu.
Bu senenin amorti rakamları; 0 ve 6 oldu. Büyük ikramiye kazandıran numaralar da 6-5-3-0-3-0-3 şeklinde.
Geçtiğimiz sene 31 Aralık'ta yapılan Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde amorti rakamları 4 ve 5 olmuştu.
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