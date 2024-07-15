Milletin zaferi: 15 Temmuz! Anbean darbe gecesi yaşananlar

FETÖ, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden önce “devleti ele geçirme” amacıyla daha önce dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile teşkilatın üst düzey görevlilerinin ifadeye çağrılması, 17/25 Aralık soruşturmaları ve MİT TIR’larının durdurulması gibi kumpasları tertiplemişti. AK Parti’nin 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yeniden iktidara gelmesinin ardından hükümetin, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla FETÖ’cü askerleri tasfiye edeceğini bilen örgüt, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt mensubu askerler hakkındaki gözaltı işlemleri üzerine “darbe” için harekete geçme kararı aldı.

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen, 19 Mart 2016’da “haki renk” cübbeyle kamera karşısına geçerek yaptığı konuşmayla örgüt mensubu askerlere “darbe çağrısı”nda bulundu. Talimatı alan örgüt mensupları, hazırlıklara başladı. FETÖ’nün sivil örgüt yöneticileri, Aralık 2015’ten itibaren ABD’ye giderek elebaşı Gülen ile görüşmeler gerçekleştirdi. Planlamalar kapsamında da toplantılar gerçekleştiren örgüt mensupları, son olarak 6-9 Temmuz’da Ankara Konutkent’teki villada FETÖ’nün sözde TSK imamı Adil Öksüz başkanlığında bir araya geldi. Bu toplantıda Öksüz’ün yanı sıra darbe girişiminin “merkez üssü” olarak kullanılan Akıncı Üssü’nde yakalanan “sivil imamlar” da katıldı.

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BİNBAŞI İHBAR ETTİ

Darbe girişimine saatler kala, Kara Havacılık Komutanlığında görevli bir pilot binbaşı, MİT’e giderek “FETÖ’cülerin Hakan Fidan’ı alıkoymayı planladığını” ihbar etti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, haberi alır almaz havadaki araçların üslerine dönmesi ve hava sahasının uçuşa kapatılması emrini verdi.

DARBE SAATİ DEĞİŞTİ

Akar ve Fidan’ın görüşmesi ile Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın Kara Havacılık Komutanlığına gittiği bilgisi, darbeciler arasında dolaşmaya başladı. Bunun üzerine Akıncı Üssü’nde darbeyi yönetecek Adil Öksüz ve diğer sivil imamların onayıyla 16 Temmuz 03.00’te başlaması planlanan darbe girişimi 20.30’a çekildi.

12 KEZ AKINCI ÜSSÜ’NE GİTTİ

Adil Öksüz ilk olarak 27 Aralık 2015 tarihinde Akıncı Üssü’nde görüldü. Bu ilk kaydın ardından Öksüz, darbe gününe kadar tam 12 kez Akıncı’nın bulunduğu bölgeye gitti. 17 Mart 2016’daki dört günlük ABD ziyaretinde ise darbe kararının alındığı belirtiliyor.

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SAAT SAAT YAŞANANLAR

- 22.00: Genelkurmay’da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. İstanbul’da Boğaz köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

- 23.05: Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalına bağlanarak “bir kalkışma girişimi”nin olduğunu belirtti.

- 00.13: TRT’yi işgal eden darbeci askerler, korsan darbe bildirisi okuttu.

- 00.26: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk’te canlı yayına bağlanarak halkı meydanlara davet etti.

- 01.01: Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı.

- 01.43: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman’dan Atatürk Havalimanı’na doğru hareket etti. Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’ten ayrıldığını öğrenen darbeciler de harekete geçti. Bomba yüklü F-16’lar, Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu uçağı vurmak için havalandı.

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- 02.00: Darbe girişiminde bulunan askerler gözaltına alınmaya başlandı.

- 02.14: Diyarbakır’dan bir tabur bordo bereli askerle havalanan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi, Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vuruldu.

- 02.20: Darbeciler Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nı ve TÜRKSAT’ı havadan hedef aldı.

- 02.42: TBMM’ye atılan bomba nedeniyle bazı polis memurlarıyla meclis görevlileri yaralandı.

- 03.00: TRT yeniden normal yayına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı.

- 03.20: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a geldi.

- 04.00: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY irtibatlı yargı görevlileri ve sözde “Yurtta Sulh Komitesi” mensubu askerler hakkında gözaltı kararı verdi.

- 06.52: Genelkurmay Başkanlığına vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atandı.

- 07.50: FETÖ üyesi 29 albay ve 5 general, görevden uzaklaştırıldı.

- 08.32: Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na operasyon düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar kurtarıldı.

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- 08.36 Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Harekat polislerince ele geçirildi.

- 09.40: Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 200’e yakın silahsız er ve erbaş, polise teslim oldu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı.

- 20.02: Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ndeki operasyon sona erdi.

- 21.57: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm ağır ceza cumhuriyet başsavcılıklarına yazı göndererek, “Aynı örgüte üye oldukları değerlendirilen” idari ve adli yargıda görev yapan toplam 2 bin 745 hakim ve savcının gözaltına alınmasını ve haklarında soruşturma yürütülmesini istedi.