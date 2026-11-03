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Tokat-Turhal yolunun simgesi kavaklar kesildi: Manzara tamamen değişti

03.11.2026 - 11:57Güncellenme Tarihi:

Tokat-Turhal arasındaki kara yolunu çevreleyen kavak ağaçlarının kesilmesiyle güzergâhın manzarası değişti.

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1Tokat-Turhal yolunun simgesi kavaklar kesildi: Manzara tamamen değişti

Tokat-Turhal kara yolunun iki yanında sıralanan ve yıllardır sonbahar görüntüleriyle fotoğraflara konu olan kavak ağaçları kesildi. Yolun önceki ve güncel görüntüleri, yaşanan değişimi ortaya koydu.

2Tokat-Turhal yolunun simgesi kavaklar kesildi: Manzara tamamen değişti

Bölge halkının ve fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği kavaklar, özellikle sonbaharda sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen yapraklarıyla öne çıkıyordu. Yol boyunca uzanan ağaç sıraları, ağaç tüneli andıran görünümüyle güzergâhın simgeleri arasında yer alıyordu.

3Tokat-Turhal yolunun simgesi kavaklar kesildi: Manzara tamamen değişti

Kesim öncesinde havadan çekilen görüntülerde, kara yolunun her iki tarafını çevreleyen kavakların gölgelerinin şeritlerin üzerine düştüğü görülüyor.

4Tokat-Turhal yolunun simgesi kavaklar kesildi: Manzara tamamen değişti

Aynı güzergâhın güncel görüntülerinde ise ağaç sıralarının yerinde açık alanlar ve çevredeki tarım arazileri dikkati çekiyor.

5Tokat-Turhal yolunun simgesi kavaklar kesildi: Manzara tamamen değişti

2025 yılında gerçekleştirilen kesimle birlikte, yıllardır yolculuklara eşlik eden kavakların oluşturduğu manzara da ortadan kalktı.

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