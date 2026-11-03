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Çiftçinin gözü bu tarihteydi: Buzağı, malak ve kuzu destekleri için geri sayım başladı!

03.11.2026 - 12:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çiftçinin gözü bu tarihteydi: Buzağı, malak ve kuzu destekleri için geri sayım başladı!

Hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, küçük ve büyükbaş üreticilerinin girdi maliyetleri karşısında desteklenmesi amacıyla yürütülen tarımsal destekleme ödemelerinde süreç tüm hızıyla devam ediyor. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyuruya göre; buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteklemelerinden yararlanmak isteyen üreticiler için tanınan başvuru takvimi netleşti. Hak sahibi yetiştiricilerin mağduriyet yaşamaması için başvurularını en geç 1 Aralık 2026 Pazartesi (Salı günü mesai bitimi) tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

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Hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteklemeleri için başvurular devam ediyor. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler başvurularını 1 Aralık 2026 tarihine kadar yapabilecek.

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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, birlik üyesi yetiştiricilerin başvurularını üyesi oldukları birlikler aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiriciler ise il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek.

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Üreticilerin ekonomik açıdan desteklenmesine katkı sunan destekleme programı başvuruları, 1 Aralık Salı günü mesai bitiminde sona erecek.

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