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ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİLERE DEV İSTİHDAM FIRSATI: 3 bin 747 kişi İŞKUR Gençlik Programı’na katılacak!

03.11.2026 - 12:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİLERE DEV İSTİHDAM FIRSATI: 3 bin 747 kişi İŞKUR Gençlik Programı’na katılacak!

Atatürk Üniversitesi, gençlerin eğitim hayatlarını sürdürürken çalışma hayatına erken adım atmalarını sağlamak, iş disiplini ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile tarihi bir protokole imza attı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu arasında imzalanan anlaşma kapsamında, üniversite bünyesinde öğrenim gören tam 3 bin 747 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı’ndan faydalanacak.

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Atatürk Üniversitesi, gençlerin çalışma hayatına katılımını desteklemek, üniversite ortamında deneyim kazanmalarını sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile Gençlik Programı protokolü imzaladı.

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Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu arasında imzalanan protokolle, üniversite bünyesinde toplam 3 bin 747 öğrenci programdan yararlanacak.

Gençlerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş hayatına ilişkin deneyim kazanmalarını ve çalışma kültürünü yakından tanımalarını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, Atatürk Üniversitesinin farklı akademik ve idari birimlerinde uygulanacak.

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİLERE DEV İSTİHDAM FIRSATI: 3 bin 747 kişi İŞKUR Gençlik Programı’na katılacak

Programla öğrencilerin yalnızca ekonomik yönden desteklenmesi değil, aynı zamanda iletişim, iş disiplini, sorumluluk bilinci ve kişisel gelişim gibi alanlarda yetkinlik kazanmaları da amaçlanıyor.

İmzalanan protokol kapsamında belirlenen 3 bin 747 kişilik kontenjanın 2 bin 700’ü merkez kampüs ve Araştırma Hastanesinde, kalan kontenjanlar ise Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ile üniversitenin ilçelerdeki akademik birimlerinde değerlendirilecek.

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Böylece programın imkanlarından yalnızca merkez yerleşkedeki öğrencilerin değil, üniversitenin farklı ilçelerde eğitim gören öğrencilerinin de yararlanması sağlanacak.

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Programın 9 Kasım 2026 tarihinde başlaması ve 13 Haziran 2027'de tamamlanması planlanıyor.

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Katılımcılar haftada en fazla üç gün ve 22,5 saat programa dahil olacak. Program çerçevesinde öğrenciler, sürdürülebilir kampüs uygulamaları, kampüs altyapı ve bakım faaliyetleri, sosyal ve kültürel çalışmalar, akademik ve idari faaliyetler, toplumsal hizmet ve işbirliği, öğrenci gelişimi ve uyum, dijital dönüşüm, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi gibi alanlarda yürütülen faaliyetlere destek verecek.

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