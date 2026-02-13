GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMidyat'ta genç kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
HaberlerGündem Haberleri Midyat'ta genç kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Midyat'ta genç kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

13.02.2026 - 14:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/MİDYAT (Mardin), (DHA)-

Midyat'ta genç kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde Medine Akpınar (28), evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Sivrice Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Silahla yaralanma ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Medine Akpınar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İLGİLİ HABER

‘Mardinli Marilyn Monroe’ tahliye edildi! Taksi şoförünün köpeği ezdiği anın videosunu paylaştığı için cezaevine girmişti
‘Mardinli Marilyn Monroe’ tahliye edildi! Taksi şoförünün köpeği ezdiği anın videosunu paylaştığı için cezaevine girmişti

Midyatta genç kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Medine Akpınar’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Sinop'ta çiftçi ağıla girdi gözlerine inanamadı! Türkeli'de tek seferde 4 kuzu dünyaya geldi
#Gündem

Sinop'ta çiftçi ağıla girdi gözlerine inanamadı! Türkeli'de tek seferde 4 kuzu dünyaya geldi

Midyat'ta genç kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
#Gündem

Midyat'ta genç kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye’de 4 yıllık hasret bitiyor! Restorasyon tamamlandı, Ramazan'da ibadete açılıyor
#Gündem

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye’de 4 yıllık hasret bitiyor! Restorasyon tamamlandı, Ramazan'da ibadete açılıyor